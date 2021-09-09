AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den İBB’ye toplu taşıma eleştirisi

"1 MİLYARI AŞKIN İHALE VERDİLER"

Kabaktepe, arkadaşlarına konuyla ilgili "Bu makinedir, her zaman bozulur. Lütfen bir istatistik yapın ve bizim dönemle kıyaslayın" dediğini aktararak, "Sonuç olarak baktık ki kabul edilebilir ve tahammül edilebilir sınırın üstünde bir bozulma var. Bizim dönemimizde 1 yaşanmışsa şimdi 6-7 yaşanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Otobüslerin bakım ve onarımı için İBB'nin 1 milyar lirayı aşkın ihale verdiğini aktaran Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Otobüslerin yolda kalmasının yanı sıra klimaların çalışması gibi araç içi sistemlerin bakım ve onarımında da ilgisizlik var. Ama İBB, otobüslerin bakım ve onarımı için 1 milyar liranın üzerinde ihale yaptı. Üstelik bu ihaleyi alan şirket, CHP'li bir ismin de yer aldığı bir şirketmiş. O halde bu şirket ne yapıyor? Yeni otobüs alınması için yapılmamış bu ihale. Bakım ve onarım yapılması için yapılmış. O zaman yapsın işini."