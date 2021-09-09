Giriş Tarihi: 9.9.2021 18:15Son Güncelleme: 9.9.2021 18:17
Bakan Bilgin duyurdu! Kamu kuruluşlarında PCR testi zorunluluğu getirildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada birkez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır" dedi.
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Bakan Bilgin duyurdu! Kamu kuruluşlarında PCR testi zorunluluğu getirildi