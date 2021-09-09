Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Bilgin duyurdu! Kamu kuruluşlarında PCR testi zorunluluğu getirildi
Giriş Tarihi: 9.9.2021 18:15 Son Güncelleme: 9.9.2021 18:17

Bakan Bilgin duyurdu! Kamu kuruluşlarında PCR testi zorunluluğu getirildi

Bakan Bilgin duyurdu! Kamu kuruluşlarında PCR testi zorunluluğu getirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada birkez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bilgin duyurdu! Kamu kuruluşlarında PCR testi zorunluluğu getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA