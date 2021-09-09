Bakan Koca duyurdu! Bir il daha mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı, bugün %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi illerimiz arasında! Turuncu ve Sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Covid-19'a karşı, tüm illeriyle Mavi bir Türkiye Risk Haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun!"

9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 9 Eylül tarihine ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 846 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 257 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'tabloyu değiştirebiliriz' diyerek vatandaşları uyardı. Koca yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." ifadelerine yer verdi.