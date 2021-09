Son dakika: Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek! Kritik ziyaretin tarihi belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD 'ye ziyarette bulunup Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 'na katılacak. Ayıca Başkan Erdoğan ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler(BM) Genel Merkezi'nin karşısında inşa edilen Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak. Türkiye 'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak inşa edilen 35 katlı gökdelenin yerinde 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu yer alıyordu. Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtan gökdelen şeklinde 20 bin metrekare alana sahip. 71 metre yükseklikteki yapıda yer alan Türk motifleri göz dolduruyor. Lale şeklinde göğe yükselen bina, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyor. Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor. Türkevinin yanında Birleşmiş Milletler (BM) binası, UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği bulunuyor.Yeni Tükevi'nde BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanları yer alacak. Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olan Yeni Türkevi, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor. Bina, Amerikan bilişim devi IBM'den 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınmıştı.