Başkan Erdoğan, Mario Draghi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya
Başbakanı Mario Draghi
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini ifade etti. 2021 yılının ilk 7 ayındaki ikili ticaret hacminin 13 milyar dolara yaklaşarak salgın öncesindeki seviyesini geçtiğini belirten Başkan Erdoğan, bu ivmeyi hızlandırdıkları takdirde 30 milyar dolarlık hedefi kolayca yakalayabileceklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan, Afganistan
'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sahada yeni bir durum oluştuğunu, insani yardımların ulaştırılması noktasında Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi takdirde zaten üst seviyelere ulaşmış olan göç baskısının daha da artacağını ifade etti.