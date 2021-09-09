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Giriş Tarihi: 9.9.2021 17:33

Başkan Erdoğan, yarın Kahramanmaşlılarla buluşacak

İHA
Başkan Erdoğan, yarın Kahramanmaşlılarla buluşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerle bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül Cuma günü AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ve Gençlerle Buluşma programının yanı sıra 16.00'da Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Milli İrade Meydanı'ndaki törende 1,7 milyar TL'lik 106 yatırımın açılışı gerçekleştirilecek.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan, açılışın ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde, Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerle bir araya gelecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinin gerçekleştirileceği Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin geçici olarak ziyarete kapatılacağını duyurdu.

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Başkan Erdoğan, yarın Kahramanmaşlılarla buluşacak
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