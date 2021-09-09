CHP’li isimler istifalarının gerekçelerini açıkladı!

İŞTE O AÇIKLAMA



"Bir yıl önce Sayın Gizem Ergün Gökdemir'in ilçe başkanlığından istifasının ardından ilçe yönetimi olarak yaptığımız seçimde Sayın Kemal Koç başkanlığında yolumuza devam etmiş, partimizin belirlediği vizyon ve misyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmüştük. Ancak gelinen süreçte başarılı bir ekip çalışması sergilenmediği izlemini edinmiş olup, ilçe örgütü ile aradaki bağın da kurulamadığına kanaat getirmiş bulunmaktayız. Pazar günü gerçekleşen ilçe danışma kurulu toplantımızda da katılımın çok az olması bu kanaatimizi teyit eder nitelikteydi. Menderes gibi İzmir'in parlayan yıldızı konumundaki bir ilçede, yerelde de iktidarda iken örgütten uzaklaşılması, bağların güçlendirilememesi sebebiyle yeni bir başkan ve yönetim ile yola devam edilmesinin uygun olacağı kanaatine vardık. Bazı basın yayın organlarında çıkan Menderes Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kayalar'ın ilçe başkanlığına operasyon yaptığı yönündeki haberler ise doğruyu yansıtmamaktadır. Tüm bu gelişmeler dahilinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren isimler olarak iktidar yürüyüşümüzde partimizin zarar görmemesi ve örgütümüz ile güçlü bir bağın kurularak iktidar yürüyüşüne etkin katkı sunulması amacıyla ilçe yönetiminden istifa etmiş bulunmaktayız"