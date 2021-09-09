CHP’li belediye resmi yazı ile yalan söyledi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan, sevgilisi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özlem Bayraktaroğlu'nun da bulunduğu 5 şüpheli hakkında 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından dava açıldığı ortaya çıkmıştı. Bir vatandaş tarafından CİMER üzerinden Aydın Valiliğine ikili hakkındaki iddialarla ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığı sorusu yöneltildi. CİMER'den gelen talep üzerine harekete geçen Valilik, iddiaları belediyeye sordu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının, haklarında açılan soruşturma ve davalara rağmen resmi yazı ile Aydın Valiliğine, ikili hakkında herhangi bir ihale alış verişi ve dava olmadığına ilişkin cevap verdiği gün yüzüne çıktı.

(Özlem BAYRAKTAROĞLU)

DAVA AÇILMASINA RAĞMEN YALAN SÖYLEDİ

Özlem Bayraktaroğlu'nun kendi imzasıyla yazdığı bir diğer cevabi yazıda ise Erkan Karaarslan'ın şirketlerine ihale verilmediğini, aralarındaki para trafiğini savcılıkça soruşturulduğu ve takipsizlik kararı verildiğini öne sürdü.

İDARİ SORUŞTURMA YAPILSIN

Karaarslan ve Bayraktaroğlu hakkındaki iddialar ve davalarla ilgili bir vatandaş tarafından CİMER'e tekrar bir başvuruda bulunuldu. Başvuruda ikili hakkında açılan davaların kamuoyuna yansıdığını ancak belediyenin resmi yazı ile Valiliğe yanlış bilgi verildiği vurgulanırken, Özlem Bayraktaroğlu ve Erkan Karaarslan'ın birlikte yargılanıp yargılanmadığının Aydın Adliyesi'nden öğrenilerek, bu çerçevede gerekli idari soruşturma yapılması talep edildi.

(Erkan KARAARSLAN)