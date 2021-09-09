Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak üzere Kahramanmaraş'a geliyor. 10 Eylül Cuma günü AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ve Gençlerle Buluşma programının yanı sıra 16.00'da Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

Gerçekleştirilecek programla 1,7 Milyar TL'lik 106 yatırımın açılışı gerçekleştirilecek. Milli İrade Meydanı (Büyükşehir Belediyesi yanı) gerçekleştirilecek program ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül Cuma günü Kahramanmaraş'a geliyor. Büyükşehir Belediyesi yanı Milli İrade Meydanı'nda, saat 16.00'da gerçekleştirilecek Toplu Açılış Töreni'ne tüm halkımız davetlidir" ifadeleri kullanıldı.