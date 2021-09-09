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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci’ye

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci’ye
Eczacıbaşı Topluluğu'nun tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62'nci yılında, Tıp Onur Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu. Önceki akşam İstanbul'da düzenlenen ödül törenine bilimsel çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle katılamayan ve ödüllerini geçtiğimiz günlerde Almanya'da Bülent Eczacıbaşı ile Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara'nın elinden alan Şahin ve Türeci, gönderdikleri video mesajla memnuniyetlerini dile getirdi.
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Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci’ye
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