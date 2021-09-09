FETÖ yazarlarından ilginç talepler! Biri yurtdışı, diğeri çeviri talep etti

Zaman Gazetesi'nin eski yazarları hakkındaki davada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'ye "FETÖ üyeliğinden" hapis, Mehmet Özdemir hakkında ise beraat kararı vermişti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise bu sanıklar hakkındaki hükmü "eksik inceleme" nedeniyle bozmuştu. Yargıtay, sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "örgüte yardım" suçunu oluşturduğunu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiğini kaydetmiş, Türköne'yi de tutuklu kaldığı süreyi dikkate alıp tahliye etmişti.
Bulaç, Alpay, Türköne ve Özdemir ikinci kez yargılanıyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Bulaç, Alpay ve Türköne katılırken, Özdemir mahkemeye gelmedi.
TANIKLAR DİNLENDİ
Şahin Alpay'ın tanık olarak dinlenmesini istediği Prof. Dr. Binnaz Toprak mahkeme salonunda, Zekeriya Tüzen ise video konferansla bağlanarak ifade verdi. Toprak ve Tüzen, Alpay'ın FETÖ ile ilişkisi olmadığını, sadece örgütün gazetesine köşe yazısı gönderdiğini öne sürdü.
Önceki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verilen Zaman gazetesinin eski başyazarı Hüseyin Gülerce'ye ise tebligat yapılamadığı öğrenildi.
YURTDIŞI VE ÇEVİRİ TALEPLERİ
Daha sonra talepleri alınan sanıklardan Mümtazer Türköne, "Sağlık sorunlarım var. Yurt dışına çıkmam gerekiyor" diyerek, yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.
Şahin Alpay, herhangi bir talebi olmadığını bildirdi.
Ali Bulaç ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisiyle ilgili "hak ihlali" kararı verdiğini belirterek, kararın Fransızcasını mahkemeye sunduğunu, ancak dışarıda çeviri için 30 bin lira istendiğini, bu nedenle mahkemenin çeviriyi Adalet Bakanlığı aracılığıyla yaptırmasını istedi. Mahkeme heyeti, Bulaç'ın çeviri isteğini kabul ederken, Türköne'nin yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebini ise reddetti. Duruşmayı yaklaşık 4 ay sonraya erteleyen heyet, ayrıca Hüseyin Gülerce'ye tanıklığa gelmesi için yeniden tebligat gönderilmesine karar verdi.