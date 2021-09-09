FETÖ yazarlarından ilginç talepler! Biri yurtdışı, diğeri çeviri talep etti

YURTDIŞI VE ÇEVİRİ TALEPLERİ

Daha sonra talepleri alınan sanıklardan Mümtazer Türköne, "Sağlık sorunlarım var. Yurt dışına çıkmam gerekiyor" diyerek, yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.



Şahin Alpay, herhangi bir talebi olmadığını bildirdi.



Ali Bulaç ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisiyle ilgili "hak ihlali" kararı verdiğini belirterek, kararın Fransızcasını mahkemeye sunduğunu, ancak dışarıda çeviri için 30 bin lira istendiğini, bu nedenle mahkemenin çeviriyi Adalet Bakanlığı aracılığıyla yaptırmasını istedi. Mahkeme heyeti, Bulaç'ın çeviri isteğini kabul ederken, Türköne'nin yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebini ise reddetti. Duruşmayı yaklaşık 4 ay sonraya erteleyen heyet, ayrıca Hüseyin Gülerce'ye tanıklığa gelmesi için yeniden tebligat gönderilmesine karar verdi.