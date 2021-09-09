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Giriş Tarihi: 9.9.2021 11:59 Son Güncelleme: 9.9.2021 12:01

Sürücüler dikkat! O bölgede hız sınırı düştü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sürücüler dikkat! O bölgede hız sınırı düştü

Gaziantep Ulaşım Koordinasyon Merkezi il merkezinden ilçelere giden 2 ayrı güzergahtaki yol yapım çalışmaları nedeniyle 1 yıl süreyle hız sınırlarını düşürdü.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığının (UKOME) 11.08.2021 tarihli kararı ile yol yapım çalışmaları nedeniyle yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçerli olmak üzere Nurdağı-Gaziantep Devlet Karayolu azami hız sınırı 90 km/h'den 70 km/h 'ye, Gaziantep-Birecik Devlet Karayolu azami hız sınırı 110 km/h'den 90 km/h'ye düşürülmüştür. İlgili güzergahta seyahat edecek olan sürücülerimizin belirlenen yeni hız sınırlarına uyması gerekmektedir" denildi.

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Sürücüler dikkat! O bölgede hız sınırı düştü
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