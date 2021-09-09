Genç kızın müstehcen görüntüleri yayınlayan sanıklara hapis cezası

Mersin'de, 18 yaşındaki N.P.'nin gizlice çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile ilgili davada, tutuksuz yargılanan 2 sanık, "müstehcenlik" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, üniversite öğrencisi müşteki N.P. ile sanıklar H.G. (23) ve M.K'nin (23) avukatları katıldı. Sanıkların "müstehcenlik" suçundan cezalandırılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşılık, taraflar savunmalarını yazılı olarak mahkeme hakimine sundu. Söz verilen müşteki avukatı Serhat Özdilek, H.G ve M.K'nin üzerine atılı suçu işlediklerine dair delillerin bulunduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Savunmaları inceleyen hakim, "müstehcenlik" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanık H.G'ye 2 yıl 6 ay, M.K'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.