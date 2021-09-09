İki günde öldürülen terörist sayısı 23 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in orta operasyonları sonucu, terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde darbe üstüne darbe indiriliyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristler tarafından güvenli bölgeye yönelik gerçekleştirilen ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) saldırıdan sonra komandoların başlattığı operasyonlarda, PKK/YPG'li teröristler ağır darbe vuruluyor. Bölgede keşif ve gözetleme unsurlarınca yapılan çalışmalarda, saldırı hazırlığında bir grup terörist tespit edildi. Devam eden operasyonlar kapsamında, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teröristlere nokta harekâtı düzenlendi. Fırtına Obüslerinin de kullanıldığı nokta harekâtında, 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Son operasyonla, Suriye'nin kuzeyinde son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 23'e yükseldi.

MİT'DEN PKK'YA OPERASYON



MİT, Kuzey Irak'ın Metina Vadisi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Pençe-Şimşek Harekâtı'nda oluşturulan askeri üs bölgesindeki komandolara yönelik bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı belirledi. Askerlere yönelik bombalı saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik MİT tarafından Metina Vadisi'nde gerçekleştirilen nokta operasyonunda, 3 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.