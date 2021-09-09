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Giriş Tarihi: 9.9.2021 13:18

İki günde öldürülen terörist sayısı 23 oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İki günde öldürülen terörist sayısı 23 oldu

Terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesi ve yurt içinde başlatılan operasyonlar devam ederken, PKK/YPG’ye son iki günde büyük darbe indirildi. Teröristlerin Suriye’nin kuzeyindeki saldırısının ardından Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde başlatılan operasyonda, son 2 günde öldürülen terörist sayısı 23’e yükseldi. Kuzey Irak’ta terörden temizlenen bölgede konçlu askerlere yönelik bombalı saldırı hazırlığındaki 3 terörist MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in orta operasyonları sonucu, terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde darbe üstüne darbe indiriliyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristler tarafından güvenli bölgeye yönelik gerçekleştirilen ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) saldırıdan sonra komandoların başlattığı operasyonlarda, PKK/YPG'li teröristler ağır darbe vuruluyor. Bölgede keşif ve gözetleme unsurlarınca yapılan çalışmalarda, saldırı hazırlığında bir grup terörist tespit edildi. Devam eden operasyonlar kapsamında, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teröristlere nokta harekâtı düzenlendi. Fırtına Obüslerinin de kullanıldığı nokta harekâtında, 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Son operasyonla, Suriye'nin kuzeyinde son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 23'e yükseldi.

MİT'DEN PKK'YA OPERASYON

MİT, Kuzey Irak'ın Metina Vadisi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Pençe-Şimşek Harekâtı'nda oluşturulan askeri üs bölgesindeki komandolara yönelik bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı belirledi. Askerlere yönelik bombalı saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik MİT tarafından Metina Vadisi'nde gerçekleştirilen nokta operasyonunda, 3 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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İki günde öldürülen terörist sayısı 23 oldu
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