Ekrem İmamoğlu’nun yalanını İETT’nin faaliyet raporu ortaya çıkardı

"CHP'Lİ İBB BAŞKANI YİNE HER ZAMANKİ GİBİ ALGI VE MANİPÜLASYON PEŞİNDE"

İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporunu İstanbul Gündem hesabından paylaşan Göksu sosyal medya hesabından "CHP'li İBB Başkanı yine her zamanki gibi algı ve manipülasyon peşinde ancak gerçekler de yine her zamanki gibi belgesiyle ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.