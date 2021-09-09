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Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:09 Son Güncelleme: 9.9.2021 16:40

Ekrem İmamoğlu’nun yalanını İETT'nin faaliyet raporu ortaya çıkardı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Ekrem İmamoğlu’nun yalanını İETT’nin faaliyet raporu ortaya çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İETT'nin 9-10 yıldır filosunun yenilenmediği" iddiasında bulunmuştu ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporunda 2013-2019 yılları arasında toplam 1985 adet yeni otobüs alındığı ifade ediliyor. İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İmamoğlu’nun sözleriyle ilgili olarak "CHP'li İBB Başkanı yine her zamanki gibi algı ve manipülasyon peşinde ancak gerçekler de yine her zamanki gibi belgesiyle ortaya çıkıyor” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT'nin 9-10 yıldır filosunun yenilenmediği iddiasını İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu belgeleriyle çürüttü.

"CHP'Lİ İBB BAŞKANI YİNE HER ZAMANKİ GİBİ ALGI VE MANİPÜLASYON PEŞİNDE"

İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporunu İstanbul Gündem hesabından paylaşan Göksu sosyal medya hesabından "CHP'li İBB Başkanı yine her zamanki gibi algı ve manipülasyon peşinde ancak gerçekler de yine her zamanki gibi belgesiyle ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU "9-10 YILDIR FİLO YENİLENMEDİ" DEMİŞTİ

İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporunda 2013-2019 yılları arasında toplam 1985 adet yeni otobüs alındığı ifade ediliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 2019 yılı faaliyet raporunun aksine 9-10 yıldır filonun yenilenmediğini iddia etmişti.
Raporda, 2013 yılında 1.440 adet yerli üretim otobüs alındığı, 2015 yılında 126 adet, 2016 yılında 44 adet, 2017 yılında ise 375 adet otobüs alınarak eskiyen otobüslerin filodan çekilmesi ile de otobüs filosunun 2462 adet olduğu belirtiliyor.

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Ekrem İmamoğlu’nun yalanını İETT'nin faaliyet raporu ortaya çıkardı
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