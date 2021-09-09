İYİ Parti’de çatlak, anlaşmazlık sonrası ihraç!

Antalya Demre İlçesi'nin belediye başkanı olan Okan Kocakaya ile iki dönem İYİ Parti Demre İlçe Başkanlığı yapan Hüseyin Şahin arasında yaşanan tartışma sonrasında bir anlaşmazlık yaşandığı ve bundan kaynaklı uzun süredir konuşmadıkları iddia edildi.

İYİ PARTİ'DE ÇATLAK, ANLAŞMAZLIK GÖREVDEN ETTİ

İYİ Parti Demre İlçe Başkanı Hüseyin Şahin'in bu anlaşmazlıktan kaynaklı disiplin kuruluna sevk edildiği ileri sürüldü ve disiplin kurulu kararıyla Şahin'in görevinden ve parti üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi.