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Giriş Tarihi: 9.9.2021 21:06

İYİ Parti'de çatlak, anlaşmazlık sonrası ihraç!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İYİ Parti’de çatlak, anlaşmazlık sonrası ihraç!

Antalya’nın İYİ Partili Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ile İYİ Parti Demre İlçe Başkanlığı yapan Hüseyin Şahin arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında Şahin’in görevinden ve parti üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi

Antalya Demre İlçesi'nin belediye başkanı olan Okan Kocakaya ile iki dönem İYİ Parti Demre İlçe Başkanlığı yapan Hüseyin Şahin arasında yaşanan tartışma sonrasında bir anlaşmazlık yaşandığı ve bundan kaynaklı uzun süredir konuşmadıkları iddia edildi.

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İYİ Parti Demre İlçe Başkanı Hüseyin Şahin'in bu anlaşmazlıktan kaynaklı disiplin kuruluna sevk edildiği ileri sürüldü ve disiplin kurulu kararıyla Şahin'in görevinden ve parti üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi.

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İYİ Parti'de çatlak, anlaşmazlık sonrası ihraç!
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