İzmir’de kurtuluş coşkusu

Kurtuluş Savaşı'nın zafere uzanan son adımı niteliğini taşıyan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü etkinlikleri dün sabah erken saatlerde 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. Yürüyüşe binlerce İzmirli katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 350 metre uzunluğundaki bayrağı taşıyan İzmirlilerle birlikte, Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922'de kente girdiği güzergâhı kullanarak Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na dek yürüdü.

Zafer Yürüyüşü, 57. Tümen'in Afyon'dan İzmir'e varışını temsilen Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Türk Bayrağını teslim etti. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

Yürüyüşe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, her yaştan ve her kesimden binlerce İzmirli katıldı.

CUMHURİYET MEYDANINDA TÖREN DÜZENLENDİ



İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun eşlik ettiği yürüyüşün ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Halk oyunları ve dans gösterilerinin ardından buradaki tören son buldu.

VİLAYET KONAĞINA TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ

İzmir'in işgalden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda temsili bayrak töreni de yapıldı. Törende, İzmir'in kurtuluşunu canlandıran atlı süvari birlikleri Vilayet önüne geldi. Yüzbaşı Şerafettin'i temsil eden bir asker Hükümet Konağı'na İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağını çekti. Tören esnasında duygulu anlar yaşandı.

TÜM GÜN SÜRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurtuluş coşkusu gün boyu sürecek. Saat 15.45'de Süvari Birlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüyecek. Ardından da İzmir semaları, saat 16.15'den itibaren, önce Genel Havacılık Uçakları ve İzmir Kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Ardından Hürkuş Gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek nefes kesen gösteriler yapılacak. Saatler 20.15'i gösterdiğinde, Kentteki coşku doruğa çıkacak. İzmir Büyükşehir Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket eden Fener Alayı, marşlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüyecek. Kortejdekiler İzmirlilere karanfil dağıtacak. Gecenin finali Athena ile olacak. Athena Gündoğdu meydanında seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.