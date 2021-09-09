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Giriş Tarihi: 9.9.2021 09:25 Son Güncelleme: 9.9.2021 09:35

Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı

İstanbul’da sentetik uyuşturucu Bonzai satışı yapan iki kişi polislerin “Dur” ihtarına uymadı. Kartal’da başlayan kovalamaca Tuzla’da bitti. İki uyuşturucu satıcısı 10 kilogramı aşkın Bonzai ile suçüstü yakalandı.

İstanbul Polisi; gece saat 03.20 sıralarında Kartal İlçesi Kordon Boyu Mahallesi üzerinde "Dur" ihtarına uymayan ve araçla kaçmaya başlayan iki kişiyi Tuzla İlçesi Marmara Caddesi'ne kadar yaşanan kovalamaca sonucunda yakaladı. R.D. ve Ş.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı | Video

Araçta yapılan aramalarda 10 kilo 525 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 66.18 gram Metamfetamin maddesi, bir paketleme makinesi, 28 şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 13 cep telefonu ele geçirildi. Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü yasal işlem yapılan şüphelilerden Ş.Ö. serbest bırakıldı. R.D. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı
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