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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Külliye’de BM temsilcisiyle mülteci görüşmesi

Külliye’de BM temsilcisiyle mülteci görüşmesi

Başkan Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’yi kabul etti. 2 gün daha Türkiye’de kalacak Grandi, Gaziantep ve Şanlıurfa’da incelemelerde bulunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti. Külliye'de dün saat 17.00'de gerçekleşen kabul yarım saat sürdü. Kabulde son dönemde artan Afganistan'dan göç hareketliliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

YERİNDE İNCELEYECEK
Grandi, 11 Eylül'e kadar Türkiye temaslarını sürdürecek. Ankara dışında Şanlıurfa ve Gaziantep'te incelemeler yapması öngörülen Grandi'yle gerçekleştirilecek görüşmelerde, uluslararası gündemin üst sıralarında yer alan göç ve mülteci konuları tüm boyutlarıyla ele alınacak. ANKARA
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Külliye’de BM temsilcisiyle mülteci görüşmesi
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