Kumpasçı Yargıtay üyesi inkara sarıldı! “Şarjları bittiği için arkadaşlarım aramıştır”

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tanıkların aleyhteki beyanlarını kabul etmediğini söyleyen Karabeyeser, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire eski Başkanı İbrahim Okur'un kendisini kurtarmak için ifade verdiğini savundu. Hüseyin Kurtoğlu ve arkadaşlarının terfilerinin engellenmesi kararıyla ilgili olarak kararın daha sonra bozulduğuna dikkat çeken sanık Karabeyeser, söz konusu kararın Kurtoğlu ve arkadaşlarının terfilerini etkilemediğini öne sürdü.

"ŞARJLARI BİTİNCE ANKESÖRDEN ARAMIŞLARDIR"

Hiçbir zaman Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmadığını, örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını belirten Karabeyeser, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ankesörlü hatlardan peşpeşe aranmasıyla ilgili olarak Karabeyeser, "Çocuklarım veya arkadaşlarım şarjları bittiği için ankesörlü telefondan aramış olabilirler. 9 kere aranmamla ilgili ise, muhtemelen telefon açılmadığı için peşpeşe arandım" savunmasını yaptı. Karabeyeser, sağlık sorunları dolayısıyla tahliyesini talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısının görüşünün alınmasının ardından Daire Başkanı Şentürk, heyetin ara kararını açıkladı. Kararda, Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem, Abdullah Şahin ve HSK 1. Daire eski Başkanı İbrahim Okur'un tanık beyanları için bir sonraki celsede hazır bulunmaları adına gerekli yerlere yazı yazılmasına karar verildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden ByLock kullanım kaydının istenmesine yer verilen kararda, Karabeyeser'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve yeni bilgi, belgelerin dosyaya eklenmesi için 4 Kasım tarihine ertendi.