Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şehidin kanı yerde kalmadı
Giriş Tarihi: 9.9.2021

Şehidin kanı yerde kalmadı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Şehidin kanı yerde kalmadı

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 terörist, Eren-2 operasyonu kapsamında ise 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (TSK) sınır ötesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlattığı ortak operasyonda, PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha vuruldu. Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarla oluşturulan Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab'a yönelik teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda, 1 asker şehit olmuş, 4 asker ise yaralanmıştı. Hain terör saldırısından sonra, güvenlik önlemlerinin bir üst seviyeye çıkarılmasıyla birlikte bölgede özel eğitimli komandolar operasyon başlattı. Operasyon sırasında, kalabalık PKK-YPG'li terörist grubun saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Ağır makineli silah ve patlayıcılarla bölgede saldırı hazırlığı amacıyla sızma girişiminde bulunan teröristlerin yerlerinin keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilmesinin ardından bölge Fırtına obüsleri tarafından ateş altına alındı. Obüslerle vurulan PKK/YPG'li gruptan 13 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın operasyona ilişkin açıklamasında "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi. Devam eden operasyonlar kapsamında Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

EREN OPERASYONUNDA 2 TERÖRİST
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında Diyarbakır-Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 2 örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehidin kanı yerde kalmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA