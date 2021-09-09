Şehidin kanı yerde kalmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı
'nın (TSK) sınır ötesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlattığı ortak operasyonda, PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha vuruldu. Suriye
'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarla oluşturulan Fırat Kalkanı
bölgesindeki El-Bab'a yönelik teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda, 1 asker şehit olmuş, 4 asker ise yaralanmıştı. Hain terör saldırısından sonra, güvenlik önlemlerinin bir üst seviyeye çıkarılmasıyla birlikte bölgede özel eğitimli komandolar operasyon başlattı. Operasyon sırasında, kalabalık PKK-YPG'li terörist grubun saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Ağır makineli silah ve patlayıcılarla bölgede saldırı hazırlığı amacıyla sızma girişiminde bulunan teröristlerin yerlerinin keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilmesinin ardından bölge Fırtına obüsleri tarafından ateş altına alındı. Obüslerle vurulan PKK/YPG'li gruptan 13 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın operasyona ilişkin açıklamasında "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi. Devam eden operasyonlar kapsamında Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
EREN OPERASYONUNDA 2 TERÖRİST
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında Diyarbakır
-Dicle
ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Bölge Komutanlığı
koordinesinde, Jandarma Komando
birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri
'nin desteğinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 2 örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.