Selçuk Bayraktar'dan Milli Muharip Uçağı müjdesi! "Devrim olacak"





'DEVRİM YAPACAK'



Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ön tasarım aşamasında adım adım ilerlediklerini belirterek, şunları söyledi:



'''Akıncı'yı teslim etmemizle birlikte insansız savaş uçağımızı çok daha büyük özgüvenli geliştirebilecek noktadayız. 10 senedir bu hayalimizdi. Ona da şu an da yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ön tasarım aşamasına doğru adım adım ilerliyoruz. İnsansız savaş uçağımız, dünyadaki diğer örneklerinden farklı olarak kısa pistli uçak gemilere de inip, kalkabilecek. O şekilde tasarlanıyor. Bu da muharebe sahasında devrim olacak, diyebilirim. Bunun yanında dünyada yine kısa pistli uçak gemilerine inebilecek, 'TCG Anadolu'muza inip, kalkabilecek.