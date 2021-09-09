Seydikemer’de yanan alanları yeşertecek proje

Meclis toplantısında ayrıca meclis üyelerine yangın söndürme çalışmalarına verdikleri desteklerden Seydikemer Belediye Meclisi, 2021 Yılı Eylül ayı Meclis toplantısını yapmak üzere Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz Başkanlığında belediye hizmet binasında toplandı. Açılış ve yoklamanın ardından 2021 Yılı Temmuz Ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetleri meclis üyelerine dağıtılıp okundu. 5 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda maddeler tek tek okunup oylamaya sunuldu. Maddeler oy birliği ile meclisten geçti.

"YARDIMSEVERLİK HEPİMİZİ DUYGULANDIRDI"

Gündem maddelerine geçilmeden önce meclis toplantısında konuşan Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, ilçedeki yangınların birlik ve beraberlik sayesinde söndürüldüğünü ifade etti. Başkan Otgöz; "Geçtiğimiz ay içerisinde ilçemizde yangınlar oldu. 7'den 70'e herkes burada oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Birlik beraberlik içerisinde buradaki yangınlar kısa zamanda söndürüldü. İlk müdahale çok önemli! Özellikle Çökek Mahallesi'ndeki yardımseverlik hepimizi duygulandırdı, ağlattı. Herkes oradaydı. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Başkan Otgöz'ün konuşmasının ardından gündemde yer alan 5 maddenin görüşülmesine geçildi. Gündemin 2'nci maddesi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 20.08.2021 tarih ve 6545 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Seydikemer Belediyesine hibe edilen bir adet çöp toplama aracının Kamu hizmetine tahsis edilmesi ile ilgili müzekkere görüşülüp oy birliği ile karara bağlandı.

BAŞKAN OTGÖZ'E İMZA YETKİSİ VERİLDİ

Gündemin 3'üncü maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğüne ait Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu tarafından Seydikemer Belediyesine bila bedel ile fidan bağışı oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'e protokol imzalama yetkisinin verilmesine dair müzekkere kabul edilerek Başkan Otgöz'e imza yetkisi verildi.

Gündemin 5'inci maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Girdev yaylasında bulunan sokaklara isim verilmesine dair müzekkere görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde yer alan diğer maddeler de oy birliği ile karara bağlandı.

MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR EDİLDİ

2021 Yılı Eylül ayı Meclis toplantısında 5 madde oy birliği ile karara bağlanmasının ardından Seydikemer'de geçtiğimiz ay meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine destek olan meclis üyelerine teşekkür belgeleri verildi. Başkan Otgöz tarafından takdim edilen teşekkür belgelerini alan meclis üyeleri, teşekkür ederek söz konusu Seydikemer olunca birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini dile getirdiler.