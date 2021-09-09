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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 YPG/PKK'lı etkisiz
Giriş Tarihi: 9.9.2021 10:59 Son Güncelleme: 9.9.2021 11:11

Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 YPG/PKK'lı etkisiz

Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 YPG/PKK’lı etkisiz

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

DÜN 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı dün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 YPG/PKK'lı etkisiz
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