Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 YPG/PKK’lı etkisiz

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

DÜN 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı dün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.