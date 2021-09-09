SON DAKİKA: İstanbul Valiliği’nden ’Aşı Karşıtı’ mitinge onay çıktı

VALİLİK'TEN ONAY ÇIKTI

Aşı karşıtları tarafından yapılması planlanan gösteriye İstanbul Valiliği tarafından izin verildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "Bahse açık yer toplantisı talebi, ilgi (a), (b), (c) genelgeler ile ilgi (ç) Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görülmüştür" denildi.

Aşı karşıtı ve pandemi tedbirlerine yönelik Anadolu Birliği Partisi tarafından, "Anayasayı Koruma Inisiyatifi Bir araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe Miting alanında bir gösteri düzenlenmesi talep edildi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği Tarafından yapılan açıklamada; "Maltepe ilçesi Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül 2021 Cumartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında bir açık yer toplantısı düzenlenmek istenildigi, Valiligimize sunulan 08.09.2021 tarihli dilekçenin tetkikinden anlaşılmıştır.

Bahse açık yer toplantısı talebi, ilgi (a), (b), (c) genelgeler ile ilgi (ç) Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görülmüş olup, belirtilen yer, tarih ve saatlerde gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim." denildi.