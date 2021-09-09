Son dakika: İzmir’de ’Adalar Denizi’ Sempozyumu! Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a: Oldubittilerden vazgeçin!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen 'Adalar Denizi' Sempozyumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, Yunanistan'ın maksimalist politikaları ve uzlaşmaz tavırlarının iki ülke arasında ilişkileri gerdiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Komşumuz Yunanistan'ı haklarımıza saygı duymaya ve oldubittilerden uzak durmaya davet ediyoruz." dedi.

Erdoğan, mülteci sorunu sonrası Yunanistan ile ilişkileri geliştirmek için tarihi bir fırsat doğduğunu ancak bunun Yunanistan'ın tek taraflı uzlaşmaz tavırları ile heba olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI"

Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

Ege Denizi medeniyetlerin kavşağında yer almıştır. Ege Denizi son yıllarda insani trajedilerle gündeme geliyor. Binlerce göçmen Ege Denizi'nde hayatını kaybetmiştir. Aylan bebek modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır.

"TARİHİ BİR HEBA OLDU"

Komşumuz Yunanistan iyi niyet yerine maksimalist politikalarına hız vermiştir. Bu tarihi fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir.

"OLDUBİTTİLERDEN KAÇININ"

Türkiye olarak Ege Denizi'nin barış ve dostlukla anılmasını arzu ediyoruz.

"Yunanistan haklarımıza saygı göstermeli, oldubittilerden kaçınmalı."

Deniz Yetki Alanları, gayri askeri statünün ihlali ve NAVTEX ilanları başta olmak üzere Yunanistan'ın tansiyonu yükselten adımları karşısında daima suhuletle davrandık.

"Hakkaniyete, adalete ve iş birliğine dayalı çözüm yolları bulabiliriz."

Meseleleri diyalog ve müzakereyle çözmeye ağırlık verdik. Yunanistan'la adalete, işbirliğine dayalı, komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum. Evlatlarımıza daha huzurlu bir gelecek bırakmak istiyoruz.