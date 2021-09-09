Tokat şehidini uğurladı

Suriye
'de Fırat Kalkanı
bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan, 8 yıllık uzman çavuş Muammer Yiğit için, dün memleketi Tokat
'ın Turhal
ilçesinde, 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Baba evinde helallik alındıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, şehidin kardeşi Merve Yiğit
, 6 aylık yeğeni Melih'i, babasının tabutunun yanına getirdi. Minik Melih'in, babasının tabutuna dokunması, yürekleri dağladı. Tabuta sarılan kardeşi Merve Yiğit, "Sen beni bıraktın ben onları bırakmam. Ben sana doyamadım kardeşim. Sen gitmeden ben gelirim" diyerek ağıt yaktı. Şehidin eşi Özlem
, annesi Hatice, babası Hüseyin de tabuta sarılarak ağıtlar yaktı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun, öğlen namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta, gözyaşları arasında toprağa verildi.