108 gündür bulunamıyor

Antalya'da Likya yoluna yürüyeceğini belirterek kaldığı pansiyondan ayrılan dağcı 60 yaşındaki Mustafa Yıldırım, yapılan tüm aramalar rağmen bulunamadı. Sırra kadem basan dağcıdan 108 gündür aralıksız yapılan aramalara devam eden ekipler, şu ana kadar bir iz bulamadı. Antalya'nın Kemer ilçesinin turizm beldesi Ulupınar Mahallesi Çıralı Sokak'ta faaliyet gösteren pansiyonda kalan Mustafa Yıldırım konakladığı kamp merkezinden 24 Mayıs Pazartesi günü "Musa Dağı'nda Likya yolunda yürüyüşe çıkacağım" diyerek ayrıldı.

DENİZDEN, HAVADAN VE KARADAN ARANIYOR

Dağcı Mustafa Yıldırım aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamayınca bu kez devreye JAK girdi. 108'inci günde Ankara'dan özel olarak gelen 22 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de destek verdi. Ekiplerin Likya yolu, Adrasan ve Olimpos Dağı sit alanında denizden, havadan ve karadan yaptıkları aramalarda şu ana kadar bir Yıldırım'ın izine rastlanmadı.

EN SON SİNYAL MADEN KOYUNDAN

Tüm aramalara rağmen bulunamayan Mustafa Yıldırım'ın telefonunda kullandığı hattı incelemeye alan ekipler, son sinyalin Maden Koyu yakınlarından geldiğini belirledi. Bunun üzerine su altı timi boğulma riskine karşı Maden Koyundan Tekirova sahiline kadar olan alanı taradı. Bölgeden gelen her ihbar sonrasında olayı derinlemesine araştıran ekipler, şuana kadar bir iz elde edemedi.

BÖLGE TARANACAK

Yetkililer tüm bölgenin denizden, karadan ve havadan titizlikle atanacağını kaydetti. Kayıp dağcının denizde kaybolma ihtimali üzerinde de duran uzman ekipler, "Şu ana kadar yaptığımız tüm aramalarda en küçük bir ize rastlayamadık. Denizde cesedin akıntıya kapılan şüpheleniyoruz. Ancak çalışmalarımız titizlikle devam edecek" diye konuştu.