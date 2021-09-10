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Giriş Tarihi: 10.9.2021

12 terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
12 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde keşif ve gözetleme unsurlarınca yapılan çalışmalarda saldırı hazırlığındaki bir grup terörist tespit edildi. Teröristlere nokta operasyon düzenlendi. Fırtına obüslerinin de kullanıldığı operasyonda, 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan MİT, Kuzey Irak'ın Metina Vadisi'nde Pençe-Şimşek Harekâtı'nda oluşturulan askeri üs bölgesindeki komandolara yönelik PKK'lı teröristlerin saldırı hazırlığı yaptığını belirledi. Düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada MİT istihbaratı doğrultusunda jandarma ekiplerince, Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Hakkâri'nin Kavaklı Köyü kırsalında 3 terörist daha etkisiz hale getirldi.
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12 terörist etkisiz hale getirildi
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