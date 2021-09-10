7 şehidin katilleri öldürüldü

AĞRI
'NIN Patnos İlçesi
Kartavin Dağı'nda 22 Ağustos'ta SİHA destekli operasyonda öldürülen iki teröristin, alınan parmak izlerinden, "Rohat Amed" kod adlı Ramazan Akalın ile "Şoreş Andok" kod adlı Kasım Kaya oldukları belirlendi. 16 yıldan beri dağ kadrosunda yer alan Akalın'ın, bizzat örgüt elebaşları Murat Karayılan
ve Suriye uyruklu Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin tarafından sözde Erzurum
eyalet sorumlusu, 10 yıldan beri dağ kadrosunda bulunan Kaya'nın da yardımcısı olarak Türkiye'ye gönderildiği tespit edildi. Örgütün sözde özel güç yapılanmasında yer alan iki teröristin 27 Ağustos 2020'de Ağrı'nın Doğubayazıt
İlçesi kırsalında şehit olan Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk, İdris Şahin ve Çetin Ak, 11 Eylül 2020'de Van'ın Çatak İlçesinde şehit olan Yüzbaşı Mahmut Top, Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ve Sezer Uçar ile 13 Mayıs'ta, Doğubayazıt'ta özel harekât polisi Veli Kabalay'ın şehit edildiği saldırının da faili oldukları ortaya çıktı.