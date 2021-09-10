Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Başkentimizin adına yakışır bir adliye binası kazandıracağız

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adliye binası, şu an Sıhhıye'deki binanın 8 katı büyüklüğünde olacak, Ankara'nın ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Böylece farklı yerlere dağılmış olan adliyenin tüm birimlerini de aynı yerde buluşturacağız. Hem vatandaşımıza, hem avukatlarımıza büyük bir zaman ve emek kolaylığı sağlamış olacağız. Bu projenin de şimdiden yargı teşkilatına ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.