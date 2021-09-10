Afyonkarahisar’da dehşet anları

Afyonkarahisar'da meydana gelen yangının ardından korku anları cep telefonuyla kaydedildi.

Dörtyol Mahallesi'ndeki TOKİ konutları Gazeteciler Sitesi'nde yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bina içerisinde kalanlar ise balkon ve pencerelerde kurtarılmayı bekledi.

KIZINI AŞAĞIYA ATTI



Olayın ardından apartmanın bir anda dumanla kaplandığını gören ve 4. katta oturan Sultan Gümüş isimli kadın, 2 yaşındaki kızı Asel Sultan Gümüş'ü aşağıda açılan battaniyenin üzerine attı. Ardından kendisi atladı. Ancak kadın, iki battaniyenin arasına düşerek yaralandı. Gümüş ailesi ile birlikte dumandan etkilenen ve isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi daha yaralandı.

MİNİK ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Yaşanan olayın ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek babaannesinin evine getirilen minik Asel Sultan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beşiğinde uyuyan minik Asel'i aile üyeleri adeta el üstünde tutuyor. Baba Mehmet Gümüş, yangın sırasında evde olmadığını, bir hastalığı sebebiyle hastaneye gittiğini söyledi. Kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu, ancak eşi Sultan Gümüş'ün ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Mehmet Gümüş, "Çocuğum çok şükür iyi. Tedavisi ve tetkikleri yapıldı. Eve getirdik. Kızımın sağlığı yerinde ama annesini bekliyoruz. Tek sıkıntımız o. 'Allah bağışladı' diyebiliriz. Eşimin hemen iyileşmesi için herkesin dualarını bekliyoruz" dedi