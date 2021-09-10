Ağlayarak savunma yaptı: Anastasiya’yı ben öldürmedim

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Adlı Tıp Raporu'nun okunmasını adından mahkeme başkanı duruşma savcısından mütalaasını vermesini istedi. Savcı tutuklu sanık Ahmet Oğuz Özgür'ün Anastasiya Yazerskaya'yı öldürmekten TCK 81/1 "Kasten İnsan Öldürme" den cezalandırılmasını talep etti. Anastasiya Yazerskaya'nın avukatı da savcılık mütalaasına katıldığını sanığın cezalandırılmasını istedi. Özgünr'ün avukatları savcılık mütalaasına karşılık savunma yapmak için süre talep edince duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Antalya'da arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gündür haber alamadığını belirten kendisi ile aynı evi paylaşan kız arkadaşı Ahmet .Deniz polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, genç kadının kaybolduğu geçtiğimiz yıl 8 Mart gecesinden itibaren aramaya başladı. Polis yaptığı araştırmada kamera görüntülerinde Anastasiya'nın 8 Mart Pazar günü saat 22.15 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. 32 plakalı araçtan bir lisede öğretmenlik yapan Ahmet Oğuz Özgür'e ulaşıldı. Emniyette sorgulanan Özgür, önce olayla ilgisinin olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını söyledi. Daha sonra 23 Mart tarihinde Ahmet Oğuz Özgür polise giderek yaşadığı olayı anlatarak Isparta yolu üzerinde boş bir araziye gömdüğünü söyledi.

YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATMIŞTI

Ahmet Oğuz Özgür'ün bir önceki duruşmada ise 8 Mart akşamı Anastasiya bin 800 lira vererek para karşılığı ilişkiye girmek için otomobiline aldığını söyledi. Birlikte nargile kafeyi gittiklerini belirten Özgür, "Daha sonra diskoya gittik. Burada Anastasiya yarım şişe viski içti. Gece Güvenlik Mahallesi'ndeki eve geldik. İlişkiye girdik. O salonda kaldı Ben odaya geçip uyudum. Sabah Anastasiya'nın çalan cep telefonunun sesi ile uyandım. Yanına gittim. Anasstasiya uyuyordu. Uyandırmaya çalıştım. Kalbi atmıyordu. Suni teneffüs yaptım, hareketsizdi. Ne yapacağımı bilmiyordum Göz kapağında sararma vardı. 10 gün sonra oğlumun nikahı vardı. Düşündükçe psikolojim bozuldu. Dışarı çıktım. Kazma aldı. Koli bandı aldım. Psikolojim çok kütü idi. Akşam evde Anastasiya'nın el ve ayaklarını koli bandı ile sardım. İki çarşafa doladım. İndirirken halı sansınlar diye. Akşam hava kararınca cesedi indirip aracın arkasına koydum Antalya-Isparta yolunda yağmur yağıyordu. Toprağın 15 santim altına gömdüm. Yer belli olsun diye üzerine lastik koydum. Botu, çantası, ve elbisesini iki ayrı çantaya koydum. Yolda çöpe bıraktım. Cep telefonunu da şarjını ve kartı çıkardıktan sonra hepsini yola attım" demişti.