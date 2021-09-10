Ankesör’de 22 aylık bilanço: 2 bin 173’ü muvazzaf 3 bin 180 şüpheliye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay'ın koordinesinde yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasıyla örgütün TSK'daki kripto yapılanması tek tek deşifre oluyor. Yaklaşık 2 senede, ilki 19 Kasım 2019, sonuncusu ise Salı günü gerçekleştirilen toplam 21 ayrı operasyon kapsamında 2 bin 173'ü muvazzaf 603'ü muvazzaf olmayan, 434'ü darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 180 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.
BİN 399'U TUTUKLANDI
Şüphelilerden bugüne kadar bin 399'u tutuklanırken, 434 şüpheli itirafçı oldu. 943 şüpheli ise tutuklanmaya sevk edildikten sonra çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliklerinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle serbest bırakıldı. 285 şüpheli ise firari durumda bulunuyor.
KOVİD-19 ÇIKINCA GÖZALTI TALİMATLARI İPTAL EDİLDİ
Soruşturmada şüpheli olan 63 askerin sağlık sorunları ve değişen delil durumları nedeniyle serbest kaldığı öğrenildi. Operasyonlarda 89 şüphelinin haklarında başka soruşturmalar kapsamında işlem yapılması ve Kovid-19 olmaları nedeniyle gözaltı talimatlarının iptal edildiği kaydedildi.