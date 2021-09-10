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Haberler Gündem Haberleri Ankesör'de 22 aylık bilanço: 2 bin 173’ü muvazzaf 3 bin 180 şüpheliye gözaltı
Giriş Tarihi: 10.9.2021 19:11 Son Güncelleme: 10.9.2021 19:20

Ankesör'de 22 aylık bilanço: 2 bin 173’ü muvazzaf 3 bin 180 şüpheliye gözaltı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Ankesör’de 22 aylık bilanço: 2 bin 173’ü muvazzaf 3 bin 180 şüpheliye gözaltı

FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasında 22 aylık bilanço belli oldu. Yaklaşık 2 senede 21 ayrı operasyonla 2 bin 173’ü muvazzaf toplam 3 bin 180 şüpheli asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi Soruşturmada bugüne kadar faydalı itirafçı sayısı ise 434 olurken, toplam bin 399 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay'ın koordinesinde yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasıyla örgütün TSK'daki kripto yapılanması tek tek deşifre oluyor. Yaklaşık 2 senede, ilki 19 Kasım 2019, sonuncusu ise Salı günü gerçekleştirilen toplam 21 ayrı operasyon kapsamında 2 bin 173'ü muvazzaf 603'ü muvazzaf olmayan, 434'ü darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 180 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

BİN 399'U TUTUKLANDI

Şüphelilerden bugüne kadar bin 399'u tutuklanırken, 434 şüpheli itirafçı oldu. 943 şüpheli ise tutuklanmaya sevk edildikten sonra çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliklerinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle serbest bırakıldı. 285 şüpheli ise firari durumda bulunuyor.

KOVİD-19 ÇIKINCA GÖZALTI TALİMATLARI İPTAL EDİLDİ

Soruşturmada şüpheli olan 63 askerin sağlık sorunları ve değişen delil durumları nedeniyle serbest kaldığı öğrenildi. Operasyonlarda 89 şüphelinin haklarında başka soruşturmalar kapsamında işlem yapılması ve Kovid-19 olmaları nedeniyle gözaltı talimatlarının iptal edildiği kaydedildi.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 3 ay boyunca herhangi bir operasyona imza atılamadığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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Ankesör'de 22 aylık bilanço: 2 bin 173’ü muvazzaf 3 bin 180 şüpheliye gözaltı
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