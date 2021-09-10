Ankesör’de 22 aylık bilanço: 2 bin 173’ü muvazzaf 3 bin 180 şüpheliye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay'ın koordinesinde yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasıyla örgütün TSK'daki kripto yapılanması tek tek deşifre oluyor. Yaklaşık 2 senede, ilki 19 Kasım 2019, sonuncusu ise Salı günü gerçekleştirilen toplam 21 ayrı operasyon kapsamında 2 bin 173'ü muvazzaf 603'ü muvazzaf olmayan, 434'ü darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 180 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.