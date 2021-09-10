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Giriş Tarihi: 10.9.2021 22:01

Bakan Koca paylaştı! İki kent daha mavi kategoriye geçti

Bakan Koca paylaştı! İki kent daha mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yozgat ve Erzurum'un risk haritasında mavi kategorideki iller arasında yer aldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, Yozgat ve Erzurum'un mavi iller arasında yer aldığını duyurdu.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum ve Yozgat bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Şimdi sıra ikinci doz aşı oranını artırmakta. Öte yandan, halen turuncu ve sarı olan illerimiz var. Her yanı mavi bir Türkiye Risk Haritası için gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Erzurum ve Yozgat olsun" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca paylaştı! İki kent daha mavi kategoriye geçti
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