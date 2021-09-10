"Birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel yok"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şubeler yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek imzalanan toplu iş sözleşmesi ile ilgili bilgi verdi.

Ziyarete Genel Başkan Hakan Yeşil ile birlikte GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Madenciler, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'i çiçekle karşıladı.

İşçiler adına Genel Başkan Yeşil'e çiçek sunan 32 yıllık maden işçisi Mehmet Karaman; "Bu çiçeği Genel Başkanımız Hakan Yeşil'e vermek istiyorum. Her sendikacının bir hayali vardır; Emekçinin karşısına çıkarak onu onurlandırmak bizim de görevimiz oldu. Sayın Genel Başkanım, Armutçuk Şubesi adına, işçi arkadaşlar adına size sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel bir toplu sözleşme oldu. Sadece toplu sözleşmede değil kaybedilen hakları da aldınız. 32 yıllık işçiyim bu kadar heyecanlanmamıştım" dedi.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, 1 Ocak 2021 tarihinde başlayan TTK 29'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin 1 Eylül 2021 tarihinde imzalandığını belirterek, "15 yıllık sendikacıyım, birçok başarıya imza attığımı hatırlıyorum, beraber birçok mücadeleyi başardık. Ancak bu toplu sözleşmede aldığımız başarılardan sonra 15 yıllık sendikacılık hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum dersem yalan olmaz. Ortada bir başarı varsa o başarıyı takdir etmek lazım" dedi.

İNANDIK VE SİZLERİN SAYESİNDE BAŞARDIK

Maden işçilerine hitaben konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Çok değerli madenci kardeşlerim, dostlarım, meslektaşlarım, Genel Maden İşçileri Sendikası, Genel Merkez ve şubeler yöneticileri arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.32 yıllık bir madenciden bu sözleri duymak benim için ayrıca bir mutluluk. Kendisine teşekkür ediyorum. Sizler adına verilen çiçek benim gönlümde taht kurmuştur.Bu başarılar tek başına olmadı. Sizlerin dik duruşu, bizlerin beraber oluşu, yönetimimizin, teşkilatımızın inanmasıyla oldu. Birlik ve beraberlikle oldu. Biz bu birlik ve beraberliği sağladığımız sürece aşamayacağımız engel yok. Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube Yöneticilerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz kol kola verdik. Ben demedik, biz dedik, bu işi başaracağız dedik. Geçen dönem başlayan yükselişimizi bu dönem zirveye taşıyacağız dedik. İnandık ve sizlerin sayesinde başardık."

Harici servisler, yerüstü çalışanlarının asgari ücret düzeyindeki ücretlerinin 4 bin 100 TL'ye yükseltildiğini belirten Yeşil, "İlk 6 ay yüzde 12 zam, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı zam. Üçüncü ve dördüncü aylar yüzde 5 artı enflasyon farkı zam alındı. 30 yıldır mücadelesi verilen hizmet zammı alındı. TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay'ın işçi sınıfına armağanıdır. Yerüstünde çalışan arkadaşlarımıza her ay için 450 TL ek kazanım sağladık. Bu kazanımların farkları 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak" dedi.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE İŞİMİZ TTK'YA İŞÇİ ALDIRMAKTIR

GMİS Genel Başkanı Yeşil konuşmasını şöyle sürdürdü; "Yıllardır bir mücadele veriliyor. Biz artık bu mücadelede başaran tarafız, başaran ekibiz. Bundan sonra da mücadeleye hep beraber devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de işimiz Türkiye Taşkömürü Kurumu'na işçi aldırmaktır. Biz bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Bu mücadeleyi verirken sizlerin de bugünkü gibi bizlere destek vereceğinizden asla şüphem yok.

BİZLERLE BİRLİKTE MÜCADELE VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bu toplu sözleşmede bizlere destek veren, bizlerle birlikte mücadele eden öncelikle Genel Müdürümüz, Zonguldak Milletvekillerimiz, Sayın Enerji Bakanımız, problemlerin çözülmesi konusunda talimatları vardır, Sayın Çalışma Bakanımız yeni geldi. İki kez yanına çıktık, bizi hürmetle karşıladı, kendisine teşekkür ediyorum ve bizim için Cumhurbaşkanı'na kadar çıkan TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay'a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum"

Madenciler, "İşte başkan işte sendika" sloganı attı.