Bu kez de İETT otobüsü yandı! İstanbul’da vatandaşın çilesi bitmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri, İstanbulluları adeta canından bezdiriyor. Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen ve her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı.