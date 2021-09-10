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Haberler Gündem Haberleri Bu kez de İETT otobüsü yandı! İstanbul'da vatandaşın çilesi bitmiyor
Giriş Tarihi: 10.9.2021 12:27 Son Güncelleme: 10.9.2021 12:40

Bu kez de İETT otobüsü yandı! İstanbul'da vatandaşın çilesi bitmiyor

Bu kez de İETT otobüsü yandı! İstanbul’da vatandaşın çilesi bitmiyor

İstanbul Büyükşehir belediyesine ait İETT otobüsleri sık sık yeni sorun ve skandallarla gündeme geliyor. Bu kez Gaziosmanpaşa'da bir yolcu otobüsü yandı. Yolcular araçtan inerken yangın çok büyümeden söndürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri, İstanbulluları adeta canından bezdiriyor. Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen ve her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı.

Son vaka ise bu sabah, İstanbul Gaziosmanpaşa'da görüntülendi.

OTOBÜSÜN MOTORU YANDI

Sabah saatlerinde işe gitmek için İETT'ye binen vatandaşlar, otobüsün motorunda çıkan yangınla yolda kaldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

VATANDAŞ TEPKİLİ

İETT otobüslerinin bakımsızlığından dolayı arızalanmasına tahammülü kalmayan İstanbullular, bu duruma artık acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtip, şikayette bulundu.

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Bu kez de İETT otobüsü yandı! İstanbul'da vatandaşın çilesi bitmiyor
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