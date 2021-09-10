Bu kez de İETT otobüsü yandı! İstanbul’da vatandaşın çilesi bitmiyor

OTOBÜSÜN MOTORU YANDI
Sabah saatlerinde işe gitmek için İETT'ye binen vatandaşlar, otobüsün motorunda çıkan yangınla yolda kaldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
VATANDAŞ TEPKİLİ
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