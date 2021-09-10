CHP’li belediyeden vatandaşa sansür

Küçükçekmece Belediyesi, yakalandığı mide kanseri rahatsızlığı sebebiyle 9 Eylül 1984'te Paris'te hayatını kaybeden Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümüne ilişkin resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Yaşamı atların varlığına bağlı, sefaletle cebelleşen, sevdiklerini yaşatabilmek için alın teri döken trajik bir karakterin yaşama tutunuşunun sanatıdır Umut filmi. Yılmaz Güney'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde 9 Eylül Perşembe saat 20.00'de SKSM'de Umut filmdiyle yad ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı paylaşıma farklı görüşlerden birçok tepki yağdı. Paylaşım altına görüşlerini yazan birçok kullanıcı ise kısa süre içerisinde belediyenin resmi hesabı tarafından teker teker engellenmeye başlandı. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi tarafından sansürlendiklerini fark eden kullanıcılar, tepkilerini dile getirmek için yeni hesaplar açarak engellendiklerine dair görüntüleri paylaştı. Bir kamu kuruluşu olan Küçükçekmece Belediyesi'nin eleştiride bulunan bütün vatandaşlara sansür uygulaması ise birçok çevreden tepki topladı.

"SADECE SORU SORMUŞTUM"

Belediye tarafından engellenen kullanıcılar "Oysa ki sadece soru sormuştum, yazık bunlar belediye işletiyor", "Gerçekten yazık, ifade özgürlüğüne tahammülleri kalmamış" gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.

"ULAŞAMAYAN SÖYLESİN" DEMİŞTİ

Yaşanan skandalın ardından Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin geçtiğimiz aylarda sarfetmiş olduğu "Ben klasik başkan değilim, bana ulaşamayan söylesin" ifadeleri tekrar gündeme geldi. Çebi'nin, başkanı olduğu kamu kurumunun vatandaşın söz hakkına sansür getirmesinden sonra ne diyeceği ise merak konusu.