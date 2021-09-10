"CHP’li Seçer'de sansür de var, talep ileten esnafı kınamada var!"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısında, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın bölgesine yönelik altyapı yatırımları, parkomat ve imar planlarının gecikmesi ve kendisi ile ilgili algı yaratılması konusunda görüşlerini dile getirirken, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mikrofonu kapattı. Çarşı esnafının 'Parkomat uygulaması geri getirilsin' talebine de sert sözlerle karşılık veren Seçer, esnafı kınadı ve adeta tehdit etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısında, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın bölgesine yönelik altyapı yatırımları, parkomat ve imar planlarının gecikmesi ile ilgili hizmet tepkisi dile getirirken CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, konuyu değiştirerek, Gültak'a yakınını işe alınmış gibi algı yarattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gültak konuşurken, Seçer mikrofonu kapatarak sansür uyguladı.

BAŞKAN GÜLTAK'A SANSÜR UYGULANDI!

Başkan Seçer'in sözlerine cevap veren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Başkan Seçer'in algı yaratmaya çalıştığına dikkat çekti. Kendi belediyesinde herhangi bir yakınını sözleşmeli olarak işe almadığını belirten Başkan Gültak'ın konuşması sırasında Vahap Seçer, mikrofonunu kapattırdı.

Bunun üzerine kendisine yöneltilen suçlamalara mikrofonsuz şekilde cevap vermek zorunda kalan Başkan Gültak, "Benim aileme laf edildi. Kızım, oğlum meselesine açıklık getireceğim. Çünkü algı oluşturuyor Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben belediyemde ne kızımı, ne oğlumu, ne de bir yakınımı sözleşmeli olarak işe almadım. Bunları yapan sizsiniz. Hiç kimseyi çalıştırmadım ben. Oradaki cümlelerimin içerisinde sizin CHP'li Meclis Üyenizin bir sözü. Onun yeğeni orada çalışıyor biliyor musunuz? O aldırmış yeğenini, ben değil. Soruyu onlar soruyor. Bende dedim ki sözleşmeli personel şu kanun maddelerine göre alınır. Senin yeğenini de alabilirim, senin tanıdığını da alabilirim, ben kızımı da alabilirim derken ben sadece örnek verdim. Benim kızım avukat, bürosu var. Oğlum ise TRT'de memur. Benim hiçbir yakınım yok. Algı oluşturmayın. Az önce bana bu konuda laf attığınız için bu konuyu açtım. Burayı siz böyle yönetemezsiniz" dedi.

ESNAFA HEM KIZDI HEM TEHDİT ETTİ

Meclis toplantısına misafir olarak katılan ve toplantıyı takip eden çarşı esnafı, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a parkomat uygulamasının tekrardan hayata geçirilmesi konusunu mecliste gündeme getirmesini istedi. Bunun üzerine Başkan Gültak da konuyu gündeme getirdi.

Çarşı esnafının 'Parkomat uygulaması geri getirilsin' talebine sert sözlerle karşılık veren Seçer, esnafı kınayarak ve adeta tehdit ederek, "Esnaf Dernekleri Başkanlarını buradan kınıyorum. İşte burada yüzlerine söylüyorum. Hepinizi kınıyorum. Bu şekilde problemleri çözemezsiniz arkadaşlar. Siz bu şekilde beni ikna edemezsiniz arkadaşlar. Aksine tam tersine işler süreç. Burada beni baskı altına alarak kararımı değiştiremezsiniz" dedi.