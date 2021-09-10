Erdemir’den bölge okullarına dezenfektan desteği

Erdemir dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınının ilk gününden bu yana önlemlerini en üst seviyede uygulamaya devam ediyor. Pandemi sürecinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan dezenfektan konusunda Karadeniz Ereğli'deki okullara destek olan Erdemir, böylece yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin ve öğretmenlerin hijyen ihtiyaçlarını giderecek.

Bu doğrultuda toplamda 19 bin 350 adet dezenfektan Erdemir İnsan Kaynakları Direktörü Atilla Yelboğa tarafından, bölgedeki 93 okula dağıtılması için 9 Eylül 2021 Perşembe günü Kavaklık İlkokulu'nda gerçekleşen törende Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy'a teslim edildi. Aksoy, Erdemir'in eğitimle ilgili ihtiyaç duyulan her alanda desteğini esirgemediğini belirterek, katkıları için Erdemir'e teşekkür etti.

KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA BÖLGE OKULLARINA KATKI SAĞLIYOR

OYAK'ın Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, Karadeniz Ereğli'de 56 yıldır bölgenin ve sanayinin can damarı olmayı sürdürüyor. Eğitim konusuna öncelik veren, bugüne kadar 7 okul yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim eden Erdemir, kuruluşundan günümüze eğitim kurumlarının teknik donanım, bakım-onarım, eğitim materyali taleplerini mümkün olduğunca karşılayarak fiziksel koşulların iyileştirilmesine, bilim, kültür-sanat ve spor alanındaki etkinliklerine katkı sağlıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde, uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler için toplamda bin 245 adet tablet temin eden Erdemir, köy okullarının 'Okulum Temiz' belgesi kapsamındaki eksikliklerinin giderilmesine de katkı sağladı.