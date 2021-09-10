Erdoğan’ın yazdığı kitaba yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından kaleme alınan ve Turkuvaz Kitap
'tan çıkan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabına CNR
'nin düzenlediği TUSID Fuarı
'nda yoğun ilgi gösterildi. Endüstriyel mutfak ekipmanları alanında dünyanın ikinci büyük fuarı olan Hostech by Tusid
- 24. Uluslararası Endüstriyel Mutfak ve Otel Ekipmanları Fuarı'nda Erdoğan'ın kitabının yer aldığı stant büyük ilgi gördü. Kitapta, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm
ve İslam karşıtlığı
başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler
örneğiyle gözler önüne seriyor. Kitap, temsilde adaletin sağlandığı ve veto imtiyazının kaldırıldığı bir Birleşmiş Milletler için ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulanabilir bir model önerisiyle "daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu" vurguluyor. Turkuvaz Kitap'tan çıkan ve İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca gibi dünya dillerine de çevrilmekte olan kitaptan elde edilen tüm gelir, AFAD'a bağışlanacak.