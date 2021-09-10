Film gibi operasyon! Zehir tacirlerini uçaklarla getirdiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 7 farklı ilde dev bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bir yıldır takip edilen bir uyuşturucu çetesi çökertildi. Çete lideri Hakan A.'nın da aralarında olduğu 16 çete üyesi yakalandı. Ağrı Gürbulak'tan İran'a sürekli olarak gidip gelen çete üyeleri fiziki takiple adım adım izlendi ve yakalandı.