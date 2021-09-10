Film gibi operasyon! Zehir tacirlerini uçaklarla getirdiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 7 farklı ilde dev bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bir yıldır takip edilen bir uyuşturucu çetesi çökertildi. Çete lideri Hakan A.'nın da aralarında olduğu 16 çete üyesi yakalandı. Ağrı Gürbulak'tan İran'a sürekli olarak gidip gelen çete üyeleri fiziki takiple adım adım izlendi ve yakalandı.
Çete üyelerinin polislere yakalanmamak için sürekli olarak sevkiyatlarda araç ve şoför değişikliği yaptıkları ifade edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda; Mersin'de bir tırda İran'dan getirilen 125 kilo 700 gram Eroin maddesi ele geçirildi.
Araçta bir ruhsatsız silah ve 16 mermi de bulundu. Film gibi operasyon polis kameralarına yansıdı. Hiç sabıka kaydı bulunmayan çete lideri Hakan A.'nın yurt dışına kaçmaya çalışırken Hatay'da gözaltına alındığı ifade edildi.