İBB yine tabela değiştirdi

İBB'yi partizanca yönetmeye başlayan yönetim, İstanbul toplu ulaşımı ve ulaşım sistemini çökertti. Kamuoyunda toplu ulaşım sisteminin çökmesinden kaynaklı tepkilerin artması ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete 14 ihale ile 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL aktararak İETT'nin bakım ihalelerini teslim ettiğinin ortaya çıkmasının ardından tepkiler katlanarak devam etti.



'BİN 300 KAMERA İLE TAKİP YAPILIYOR'



Dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından 2018'de yapılan tanıtımda ise "İstanbul'daki 3,5 milyon araç ile yaya trafiğinin takip edilip çözümler üretilen sistemin çok büyük faydaları oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak trafik ışıklarında yayaları, kavşaklarda toplu ulaşım araçlarını, iTaksi modelli taksileri, minibüsleri, kentteki öğrenci servislerini, inşaatlarda kullanılan hafriyat kamyonlarını tamamıyla takip edebiliyoruz. Öncelikle bin 300 kamera ile İstanbul'daki trafiğin tamamını takip etme üzerine kurgulanmış bir sistem. İlave olarak akıllı sinyalizasyon üzerindeki bilgilerle sıkışmalara anında müdahale ediliyor. Sürücülerin sağlıklı olup olmadığının da takibinin yapıldığı bir sistem. Herhangi bir tartışma olduğu zaman direkt kamera sistemi üzerinden, müşterinin, yolcunun bir şikayeti varsa onu incelemek, şoförün yolcudan bir şikayeti varsa onu inceleme ve kayıtlar üzerinden birebir takip etme imkanı ortaya çıkmış oluyor. Otobüslerimizde de aynı şekilde. Otobüslerimizdeki yolcu sayısı, otobüs duraklarındaki yoğunluk, araçtaki fazla yolcu oluşu ve az sayıdaki seferlerin artırılması gibi konular hep buradan takip ediliyor. Bu manada bu sistem trafiğe bir rahatlama getiriyor" açıklamasında bulunmuştu.



SİSTEM AYNI İSİM FARKLI



İBB yönetimi ise mega kentte çöken ulaşım ve toplu taşıma sistemine yönelik eleştirilerin üstünü örtmek amacıyla yeni bir skandala imza attı. AK Parti döneminde 2018 yılında yapımı tamamlanarak hizmete sunulan ve 27 Eylül 2018'de dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından işleyişi tanıtılan Ulaşım Yönetim Merkezi'nde yeni yönetim tarafından tabela değişimi yapıldı. Ulaşım ve Denetim Merkezi adı altında yeniden tanıtımı yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "İstanbul'da toplu taşıma araçlarının denetimi için yeni bir merkez kurduk. Başta taksiler olmak üzere yaşadığınız tüm sorunlar için Toplu Ulaşım ve Denetim Merkezi hizmetinizde. Tüm araçları kameralı sistemlerle kontrol ediyor, kural dışı durumlarda cezai işlem uygulanıyor" ifadelerine yer verdi.