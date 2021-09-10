Son dakika haberi: İşkenceci Koreli Yazar hakim karşısında... Hayalet tarafından ele geçirildiğini söylemiş

'YAZILARIMI ÇALDIĞINDA ÇOK SİNİRLENDİM'

Yazarlık yaptığını ve aylık gelirinin 80 bin lira olduğunu söyleyen sanık Lee, 'Benim yazdığım eserleri kendi bilgisayarına yüklemiş. İstediğimde ise vermedi. Sinirlenip bilgisayarını kırdım. Bir kez deodorant şişesini fırlattığımda başına geldi. Yazılarımı çaldığı için çok sinirlendiğimde küfür ettiğim doğrudur. Benim eserlerimi kendi adı ile yayınlamaya kalkışınca 'bu durumu düzelt, doğruyu bildir' şeklinde uyardım. Uyarımı dinlemediği için elimle birkaç kez vurdum. Kore'ye döndüğümde kendisinden şikayetçi olacağımı söylüyordum. Bana yalvarıp engellemek istiyordu' sözlerini sarfetti.

'KIZIMIN BENİ TECAVÜZCÜ OLARAK BİLMESİNİ İSTEMİYORUM'

Tutuklu sanık Lee, savunmasını 'Artık evimi terk etmesini istediğimde kabul etmedi. Balkonda kalmasını istedim. Birkaç saat sonra balkonun soğuk olduğunu anlayınca içeri girmesini istedim. Aç bırakmam söz konusu değildir. İftirayı alışkanlık haline getirmiş birisidir. Benim psikolojik bir rahatsızlığım yoktur. Olayın mağduruyum. Ailemi kaybettim. Boşanma aşamasına geldim. Kızımın beni bir tecavüzcü olarak bilmesini istemiyorum. Tecavüz suçlaması iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur. Tahliyemi istiyorum' sözleriyle bitirdi.

'MAĞDURE PROFESYONEL DOLANDIRICIDIR'

Duruşmada söz alan sanık avukatı Mertkan Yemen ise, müvekkilini entelektüel biri olduğunu, haksız tahrik altında mağdureyi darp edip bilgisayarını kırdığının doğru olduğunu ancak diğer suçlamaların asılsız olduğunu, kaldıkları odanın bitişiğindeki odada ev sahibinin kaldığını, başkalarının yanında bu suçların işlenmesinin mümkün olmadığını, müvekkilinin yaptığı çalışmalar çalınınca sinirlendiğini ve 10 bin dolar zararı

olduğunu anlatarak mağdurenin akıl sağlığı yerinde olmayıp, profesyonel bir dolandırıcı olduğunu ve müvekkilinin mağdurenin üçüncü kurbanı olduğunu vurgulayarak 'Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz 'dedi.

HAYALET TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Mahkemeye Kore'den yazılı bir savunma gönderen mağdur Kim Yoon Jee ise, 'Ben sanıktan çok korkuyorum. Benim, sanık ile rahiplik veya iş ortaklığı gibi herhangi bir ilişkim yok. Kore'deyken sanık kendi ailesini anlatıp bende sempati uyandırmaya çalıştı. Ayrıca yerel inançların bir şamanı olduğu için bana yardım edebileceği ve benim yardımıma ihtiyacı olduğu için kazan-kazan teklifini iletti. Onun ailesinin hikayesini duyduğumda annemi hatırladığım için yardım etmek istedim ve sanık ile birlikte Türkiye'ye gittim. Ancak Türkiye'ye geldiğim ilk günden itibaren bana bir hayalet tarafından ele geçirildiğini söyledi' dedi.