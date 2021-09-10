İstanbul’da müsilaj ele alındı

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, haziran ayı başında hemen hemen Marmara'nın her tarafında görülen müsilajın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gayretiyle fiziki olarak toplandığını, ardından Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı adı altında 22 maddelik bir karar alındığını, bu eylem planı kapsamında ayrıca alanında önemli bilim insanlarından oluşan Marmara Denizi Bilim Kurulu'nun kurulduğunu hatırlattı.



Meclis Araştırması Komisyonun aldığı karar gereğince, 7-8-9-10 Eylül 2021 tarihlerinde müsilaj sorununun gözlemlenmesi ve konuyla ilgili yürütülen faaliyetler ile alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Marmara Denizinde ve Marmara Denizine kıyısı olan illerde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale) incelemelerde bulunuldu. Çalışma Ziyareti Programı çerçevesinde, Arıtma tesisi projeleri incelendi. Yetkililerden bilgi alındı. Arıtma Tesislerinde incelemeler gerçekleştirilerek Marmara Denizi üzerinde müsilajın olup olmadığı kontrol edildi. Marmara Denizi'nde İstanbul, Bursa ve Balıkesir çevresinde gemi-tekne; Kocaeli çevresinde deniz uçağı marifetiyle gözlemlendi. Deniz derinliklerinde ve deniz tabanında Müsilaj varlığının Büyükada açıklarında yapılacak dalışlarla kontrol edildi.



Komisyonun ilk toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ile süreç içinde yaptığı çalışmalar dinlendi. Mustafa Demir, ikinci toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını söyledi.