İttıfak çatırdıyor

SON zamanlarda "Ben" vurgusu yapan CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
ile ittifak ortağı İYİ Parti
arasında soğuk rüzgârlar esiyor. İYİ Partili Cihan Paçacı
'nın kendisine yönelik cumhurbaşkanlığı adaylığı ve vaatleriyle ilgili "Tekil konuşuyor" sözlerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "İttifak ortakları arasında bir sorun yok. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak dillendiriyoruz. Ama onun dışında her partinin kendi düşüncesi var. Hepimiz ayrı ayrı partileriz. Eğer güçlendirilmiş parlamenter sistem
gibi bir konuda ortaklaşırsak yine ortak seslendiririz. Ben veya başka bir partinin genel başkanı, ittifakı oluşturan bütün partiler adına konuşamaz. Bu saygısızlık olur. Ortaklaştığımız konularda, elbette ortak ses çıkarmalıyız" diyerek "Ben" vurgusuna açıklık getirdi ve İYİ Parti'ye "konuşurum" mesajı verdi. ANKARA