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Giriş Tarihi: 10.9.2021 12:07

Kabaktepe’den Edremit’teki çirkin gösteriye tepki

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kabaktepe’den Edremit’teki çirkin gösteriye tepki

Balıkesir'in Edremit İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla CHP Edremit Belediyesi ve ÇYDD’nin çirkin temsiline AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki göstererek, "İstiklal Harbi’nde, kundağında bebeğini bırakarak cepheye koşan nenelerimizin kıyafetini esaretle bağdaştırmak, saplantılı bir cehaletin ürünüdür. Kendi inanç ve kültürünü aşağılamayı çağdaşlık zanneden bu zihniyetle mücadele etmek, Anadolu kadınının aziz hatırasını korumaktır" dedi.

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla CHP Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) bir tören gerçekleştirdi. Bu törende çarşafla kapatılan genç bir kızın zincirle bağlanması ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasını gösteren görüntüler sosyal medyadan tepkiyle karşılandı. Balıkesir Valiliği ise konuyla alakalı olarak soruşturma başlattı.

"MÜCADELE ETMEK, ANADOLU KADINININ AZİZ HATIRASINI KORUMAKTIR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, programda yapılan temsili gösteriye tepki göstererek, "İstiklal Harbi'nde, kundağında bebeğini bırakarak cepheye koşan nenelerimizin kıyafetini esaretle bağdaştırmak, saplantılı bir cehaletin ürünüdür. Kendi inanç ve kültürünü aşağılamayı çağdaşlık zanneden bu zihniyetle mücadele etmek, Anadolu kadınının aziz hatırasını korumaktır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Edremit'teki skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlatıldı

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Kabaktepe’den Edremit’teki çirkin gösteriye tepki
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