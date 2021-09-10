Kamyon şoförü baltayla ölüm saçtı! Baltayla vahşice katletti

Kan donduran olay İstanbul Esenyurt'ta 8 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Ardıçlı Mahallesi Ispartakule Caddesi üzerinde yol verme meselesi yüzünden sözlü olarak tartışmaya başlayan çekici şoförü ile kamyon şoförü bir anda kavgaya tutuştu.

Çevredekilerin araya girmesiyle tansiyon bir süreliğine düşse de araçlarına dönen sürücüler kısa mesafe sonra yeniden birbirine girdi. Yaşanan arbede sırasında aracındaki baltaya sarılan kamyon şoförü, tartıştığı çekici şoförü Ömer Ulupınar'a vahşice saldırmaya başladı. Elindeki baltayı Ulupınar'ın kafasına geçiren cani şoför olayın ardından gözlerden kaybolurken, baltayla kafası yarılan ve kanlar içerisinde kalan Ulupınar ise oracıkta can verdi. O vahşet anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Skandal anların ardından inceleme başlatan polis ekipleri, her yerde eli kanlı kamyon şoförünü arıyor.