Kılıçdaroğlu’nun skandal ’Başörtüsü’ benzetmesi ortaya çıktı: Bir metrekarelik bez parçası

KILIÇDAROĞLU BAŞÖRTÜSÜ İÇİN "BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI" DEMİŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası" dediği görüntüleri paylaşan Dağ, "Genel Başkanları başörtüsüne "bir metrekarelik bez parçası" diyenlerin, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde böyle bir gösteriye imza atması bizi şaşırtmadı. Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor" ifadelerini kullandı.

ALPAY ÖZALAN'DAN TEPKİ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için kullandığı skandal ifadelerin videosunu paylaşarak tepki gösterdi. Özalan: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için '1 metrekarelik bez parçası...' dediği görüntü... Şimdi de utanmadan kendine 'Demokrat dede' diyor" dedi.

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