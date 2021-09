Kolları sıvayın Turkovac ekimde hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter'dan yaptığı merak uyandıran paylaşımının ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün" ifadesini kullanan Koca, şunları kaydetti:100 milyonuncu doz aşı, Kocaeli Gebze 'de bir hastanemizde yapıldı. 100 milyon doz, ortak ve büyük bir başarının adıdır.Bir kısmımız aşılarımızı olur, diğer kısmımız aşılarımızı ertelersek aradaki zaman ortak başarıyı azaltır. Sizleri aşıda birlik ve beraberliğe davet ediyorum.Bugün sizlere önemli bir müjdem daha var. Yerli aşımız TURKOVAC , acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz. Bilim Kurulu 'muzun aşıda 'hatırlatma dozu'nu programa alması, olası büyük risklerin önünü kesmiştir. Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz.(Kovid-19) Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil. Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul 'da, aşılı değiller.Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de artmış olacaktı.İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz. Hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat artırmak mümkün. Bugün itibarıyla hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon insanımız var.Şu an hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir.(Öğretmenlerde) 2 doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77. En az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti. Kovid geçirenlerin oranı ise yüzde 4.4'lerde. Yani şu an yüzde 95'lere yakın aşılanmış olan ve koruyuculuğu olan kişilerden bahsediyoruz.Pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da öğrencileri de taramak istiyoruz.Yeni dönemde okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü artık elimizde aşı var.TÜRKİYE'DE dün öğlen itibarıyla uygulanan aşı dozu sayısı 100 milyonu aştı. Kovid-19'a karşı aşılamada ilk doz aşı oranı yüzde 75'i geçen Aksaray ve Iğdır mavi kategorideki yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray ve Iğdır'ın ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmasını istedi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre nüfusun yüzde 81'i ilk doz aşısını yaptırdı. 50 milyon 836 bin 357 kişiye birinci doz, 39 milyon 503 bin 799 kişiye ikinci doz ve 9 milyon 208 bin 878 kişiye üçüncü doz aşı uyguylandı. Toplamda 100 milyon 49 bin 284 doz aşı yapıldı. Hedef eylül ayı sonunda kadar yüksek riskli il bırakmamak. Orta risk (sarı) olan, Yozgat, Adıyaman, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Van ve Siirt"in yoğun aşılanma ile düşük riske (maviye) geçmesi bekleniyor. Yüksek risk (turuncu) kategoride bulunan Gümüşhane, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın aşılama ile önce sarıya ardından mavi kategoriye geçmesi bekleniyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun" çağrısı sonrası Trakya'daki aşı merkezlerinde yoğunluk gözlendi. Nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 2'nci, Tekirdağ 4'üncü, Kırklareli de 9'uncu sırada yer alıyor.Murat SAVAŞSABAHAKDENIZ Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid- 19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu, Kovid-19 aşısı olmayanların yeni mutasyonların ortaya çıkma olasılığını artırdığını söyledi. Mutlu, "Aşı yaptırmamaya kişisel tercih demek biraz zor. Çünkü aşı sadece bireyi değil, yaşadığı toplumu ve tüm dünyayı ilgilendiriyor. Aşı olmamak topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirmemektir. Aşısız bireyler yeni mutasyonların ortaya çıkma olasılığını artırıyor" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK/ SABAH